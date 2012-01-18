《热点透视》法国平白浪费了降评危机机会

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon 编译 戴素萍

路透伦敦1月17日电---法国两大政党以令人沮丧的熟悉方式接受了标准普尔的降评动作.法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)表示,这是萨科齐的政策,不是法国被降评.法国总理菲永则回敬暗示,奥朗德把他的竞选政纲交由标准普尔来评断.争论不休和逃避现实是一贯的情况,法国可能正在平白浪费可能是很好的评等危机机会.

降评的後果主要显现在政治和外交上.法国的自尊所受到的伤害将大过於金融方面,法国和欧元区领导国德国的协商能力将无法平起平坐.不过法国的主权债收益率并没有反映标普的决定,其一是因为市场早已反映过,其二是自欧债危机爆发以来,投资者的避险资金潮令法国公债受惠.其3.2%的10年公债收益率仍较2010年1月低了60个基点.

然降评一事可能被法国各类政治人物视之为正视法国经济问题及其贫乏成长前景的机会.法国不仅仅只是落後於德国.一旦意大利总理蒙堤最快在本周公布其长期改革计画,意大利很有可能振兴经济.

然法国的政治各派系阵营并没有提出改革计画,反而只是对什麽是合适的撙节计画争执不下.萨科齐希望冻结支出,他在五年前愚蠢地进行减税.奥朗德则想要走向有钱人抽重税的老路,他认为这样可以在5月总统大选时讨好激进的左翼派人士.

法国在连续37年出现预算赤字後,无庸置疑的,最终一定需要一套财政纪律.但除非法国认真着手改革,否则的话,势必会坠入撙节引发衰退的恶性循环中.如果法国的主要候选人没有一个可以清楚说明切实可行又可靠的经济改革计画,预料极右派和极左派就很有表现机会.那麽巴黎之春就不美了.(完)