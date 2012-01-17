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货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 10:08 BJT

〔全球商品〕瑞士信贷调降贵金属价格预估,今年金价预估降至1,755美元

路透1月16日电---瑞士信贷称,

* 将2012年金价预估从每盎司1,850美元调降至1,755美元

* 将2012年银价预估从每盎司33.70美元调降至32.80美元

* 将2012年钯金价格预估从每盎司771美元调降至755美元

* 将2012年铂金价格预估从每盎司1,775美元调降至1,570美元

* 将2012年CBOT小麦价格预估从每蒲式耳6.90美元调降至6.25美元

* 将2012年CBOT玉米价格预估从每蒲式耳6.80美元调降至5.90美元

* 将2012年CBOT大豆价格预估从每蒲式耳13.55美元调降至12.31美元

* 预计未来12个月工业金属将表现强劲.(完)

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