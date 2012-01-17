〔全球商品〕瑞士信贷调降贵金属价格预估,今年金价预估降至1,755美元

路透基点：江西省高速公路委托星展银行中国安排5亿元人民币贷款--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。
路透1月16日电---瑞士信贷称,
* 将2012年金价预估从每盎司1,850美元调降至1,755美元
* 将2012年银价预估从每盎司33.70美元调降至32.80美元
* 将2012年钯金价格预估从每盎司771美元调降至755美元
* 将2012年铂金价格预估从每盎司1,775美元调降至1,570美元
* 将2012年CBOT小麦价格预估从每蒲式耳6.90美元调降至6.25美元
* 将2012年CBOT玉米价格预估从每蒲式耳6.80美元调降至5.90美元
* 将2012年CBOT大豆价格预估从每蒲式耳13.55美元调降至12.31美元
* 预计未来12个月工业金属将表现强劲.(完)
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年1月 零售销售值 -0.9* -2.9 -6.6 2017年1月 零售销售量 -1.4* -2.9^ -3.6 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。