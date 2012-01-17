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货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 09:58 BJT

〔亚洲橡胶〕指标TOCOM期胶跳涨4%,受股市反弹与泰国政策预期提振

路透东京1月17日电---东京工业品交易所(TOCOM)主要期胶合约<0#2JRU:>周二早盘跳涨4%,之前日本股市反弹,且市场预期泰国政府将推进从农户手里购买橡胶以提振价格的计划.

0140GMT,TOCOM 6月期胶合约上涨6.5日圆,报286.8日圆,之前曾触及290.3的五周高点.(完)

--编译 李春喜;审校 张涛

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