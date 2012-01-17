〔新债招标〕中国国开行七年固息债利率3.83%,五年浮息63bp--业内人士

路透上海1月17日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的七年期固息金融债,中标利率为3.83%,稍高於此前的市场预期均值3.78%.

业内人士并透露,同时招标发行的五年期浮息债(一年定存基准),中标利差63个基点(bp),低於69bp的预测均值.

上述两期债为国开行今年第二和三期金融债.具体条款如下:

第2期 第3期

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发行总量 不超过200亿元 不超过100亿元

期限/计息方式 七年/固息 五年/浮息

招标时间 1月17日10:00-11:00 1月17日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款日 2月1日 2月2日

起息日 2月1日 2月2日

发行期 1月18日-2月1日 1月18日-2月2日

上市日 2月7日 2月8日

基本承销额 有 无

付息频率 按年付息 按年付息

发行人增发权利 保留 保留

----------------------------------------------------------------------(完)