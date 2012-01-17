〔新债招标〕中国国开行七年固息债利率3.83%,五年浮息63bp--业内人士

香港已公布经济指标--2017/3/2
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年1月 零售销售值 -0.9* -2.9 -6.6 2017年1月 零售销售量 -1.4* -2.9^ -3.6 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透上海1月17日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的七年期固息金融债,中标利率为3.83%,稍高於此前的市场预期均值3.78%.
业内人士并透露,同时招标发行的五年期浮息债(一年定存基准),中标利差63个基点(bp),低於69bp的预测均值.
上述两期债为国开行今年第二和三期金融债.具体条款如下:
第2期 第3期
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发行总量 不超过200亿元 不超过100亿元
期限/计息方式 七年/固息 五年/浮息
招标时间 1月17日10:00-11:00 1月17日10:00-11:00
招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标
缴款日 2月1日 2月2日
起息日 2月1日 2月2日
发行期 1月18日-2月1日 1月18日-2月2日
上市日 2月7日 2月8日
基本承销额 有 无
付息频率 按年付息 按年付息
发行人增发权利 保留 保留
----------------------------------------------------------------------(完)
--发稿 边竞; 审校 丁淑琴
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年1月 零售销售值 -0.9* -2.9 -6.6 2017年1月 零售销售量 -1.4* -2.9^ -3.6 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
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