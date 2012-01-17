〔欧洲政经〕欧盟执委会拟对匈牙利采取法律行动,因其未修改新法--消息

路透基点：江西省高速公路委托星展银行中国安排5亿元人民币贷款--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。
路透布鲁塞尔1月16日电---欧盟消息人士周一称,欧盟执委会准备在周二启动针对匈牙利的法律行动,此前该国未能修改有关央行、委任法官和数据管理当局运作的诸多法律.
消息人士称,虽然匈牙利可能在最後一刻作出让步以免面临法律行动,但目前欧盟执委会已准备好启动针对匈牙利政府的违约诉讼程序.欧盟执委会将於1200GMT左右开会考虑该决定.
"目前预料欧盟执委会将批准启动三个侵权法律程序,分别针对匈牙利央行、数据管理当局和法官遭遇的年龄歧视,"一位熟悉该法律程序的消息人士提到.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年1月 零售销售值 -0.9* -2.9 -6.6 2017年1月 零售销售量 -1.4* -2.9^ -3.6 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。