〔欧洲政经〕欧盟执委会拟对匈牙利采取法律行动,因其未修改新法--消息

路透布鲁塞尔1月16日电---欧盟消息人士周一称,欧盟执委会准备在周二启动针对匈牙利的法律行动,此前该国未能修改有关央行、委任法官和数据管理当局运作的诸多法律.

消息人士称,虽然匈牙利可能在最後一刻作出让步以免面临法律行动,但目前欧盟执委会已准备好启动针对匈牙利政府的违约诉讼程序.欧盟执委会将於1200GMT左右开会考虑该决定.

"目前预料欧盟执委会将批准启动三个侵权法律程序,分别针对匈牙利央行、数据管理当局和法官遭遇的年龄歧视,"一位熟悉该法律程序的消息人士提到.(完)