《外汇动态》欧元兑日圆守在97.00日圆上方,市场关注中国GDP数据

路透基点：江西省高速公路委托星展银行中国安排5亿元人民币贷款--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。
0148GMT--期权障碍相关买盘以及亚洲股市上扬扶助欧元/日圆守在97.00日圆上方,在该水平以下挂有大量停止单.
0200GMT时,中国将公布第四季国内生产总值(GDP)、工业生产和零售销售数据.
欧元/日圆EURJPY=最新报97.45日圆.(完)
--编译 洪曦;审校 李爽
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路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年1月 零售销售值 -0.9* -2.9 -6.6 2017年1月 零售销售量 -1.4* -2.9^ -3.6 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。