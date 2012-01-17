《交易视点》中国股市震荡局尚未变,转债宜恐慌中买入乐观中卖出--中金

路透北京1月17日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，股市震荡市大格局还没有实质逆转，最佳的操作原则仍是“恐慌中买入，乐观中卖出”

**最佳操作原则仍是“恐慌中买入，乐观中卖出”**

上周转债市场先是跟随股市出现明显反弹，下半周有所回落，其中我们前期看好的非银行大盘转债表现良好。但是，股市震荡市大格局还没有实质逆转，最佳的操作原则仍是“恐慌中买入，乐观中卖出”。

我们维持早先给出的诸多判断：震荡市甚至熊市中追涨的必要性不大，兑现获利的信号包括股市临近2300点或者时点上在春节前、业绩期之前，我们建议优先减持银行转债。

值得欣慰的是，上述前瞻判断得到了市场的部分验证，上周股市临近2300点後回落给投资者带来了一次波段操作机会，中行等是很好的操作对象。

本周股市将缩量震荡，缺乏可操作性。

节後不排除受海外市场影响而低开（当然也取决於节前表现），但政策、流动性预期有可能引发反弹。前期低位埋伏投资者仍可以持有观望为主，追求绝对回报投资者仍可以对工行等个券部分落袋为安。

2月份股市行情仍然扑朔迷离，而转债目前的位置上、下皆有可能。这种状况下，投资者最好的操作策略仍是控制仓位，持有非银行大盘转债、中行、国电等兼具安全边际和股性的品种。

对看重相对表现的股票投资者，我们的建议更为积极，转债替代股票的价值仍非常明显。

**热点个券**

美丰转债：美丰转债发布业绩预增公告，预增幅度高达150-170%，对应每股收益0.54-0.58元。

不过，公司业绩在今年将转入平淡，毛利率总体平稳甚至微降，但由於缺乏产能扩张，业绩难有明显增长。

转债本身来看，我们之前并未将该转债作为重点关注对象，主要源於其绝对价位高，在弱市当中风险可控性差。当前价位下投资者追涨的意义不大。我们仅建议已持有者继续少量持有博弈业绩正式披露和一季度股价表现。

(完)

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