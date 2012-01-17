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货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 10:10 BJT

〔日本经济〕政府月报维持经济评估不变,但三个月来首次调降出口预期

路透东京1月17日电---日本政府在1月报告中维持对经济的评估不变,但三个月来首次调降对出口的评估,因日圆走强以及欧债危机打击海外需求.

在周二公布的月度报告中,日本政府称对亚洲出口疲软,亚洲市场约占日本出口的半数以上.该报告称,新兴经济体受欧洲经济放缓的影响,进而影响到亚洲对日本出口商品的需求.

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