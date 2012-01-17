〔澳新汇市〕澳元涨约0.0033美元,因中国数据缓和该国硬着陆忧虑

路透悉尼1月17日电---澳元兑美元周二上涨约0.0033美元,因此前中国发布的经济数据强於预期,帮助缓解了对该国经济硬着陆的担忧.

对中国消息十分敏感的澳元兑美元AUD=D4从1.0336左右升至1.0368的盘中高点,在1.0387存在强阻力.澳元最新报1.0354美元.(完)