〔澳新汇市〕澳元涨约0.0033美元,因中国数据缓和该国硬着陆忧虑

路透基点：江西省高速公路委托星展银行中国安排5亿元人民币贷款--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。
路透悉尼1月17日电---澳元兑美元周二上涨约0.0033美元,因此前中国发布的经济数据强於预期,帮助缓解了对该国经济硬着陆的担忧.
对中国消息十分敏感的澳元兑美元AUD=D4从1.0336左右升至1.0368的盘中高点,在1.0387存在强阻力.澳元最新报1.0354美元.(完)
--编译 徐文焰;审校 侯向明
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年1月 零售销售值 -0.9* -2.9 -6.6 2017年1月 零售销售量 -1.4* -2.9^ -3.6 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。