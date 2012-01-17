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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 10:26 BJT

《外汇动态》美元兑日圆以外亚洲货币扩大跌幅,之前中国公布GDP数据

0212GMT---美元兑日圆以外亚洲货币扩大跌幅,之前中国公布第四季国内生产总值(GDP)数据优於预期.

中国公布数据显示,第四季GDP同比成长8.9%,市场预估为成长8.7%.[ID:nCN1339356]

美元兑坡元SGD=D3跌0.4%报1.2869.数据公布前约报1.2880.

美元兑菲律宾披索PHP=PDSP跌0.5%报43.66,数据公布前高於43.70.(完)

--编译 李爽;审校 张涛

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