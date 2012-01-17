〔全球经济〕市场对EFSF债券的信心没有动摇--日财相安住淳

* 并不认为市场对EFSF债券的信心已经动摇

* EFSF评级调降不会令日本立即改变购买其债券立场

* 希望在决定是否对欧元兑日圆进行干预前,先检视当前的汇率波动情况

* 预计日本从现在开始将继续削减从伊朗的石油进口