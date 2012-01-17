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货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 10:59 BJT

〔全球经济〕市场对EFSF债券的信心没有动摇--日财相安住淳

路透东京1月17日电---日本财务大臣安住淳周二表示:

* 并不认为市场对EFSF债券的信心已经动摇

* EFSF评级调降不会令日本立即改变购买其债券立场

* 希望在决定是否对欧元兑日圆进行干预前,先检视当前的汇率波动情况

* 预计日本从现在开始将继续削减从伊朗的石油进口

* 日本和美国将从周三开始召开工作级别的双边会议,讨论美国制裁伊朗的问题

* 密切关注欧元走弱对日本出口商的影响

* 必须防止美国对伊朗的制裁行动损害日本经济

* 将与英国财政大臣奥斯本讨论欧债危机

* 希望欧洲建立防火墙应对债务危机(完)

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