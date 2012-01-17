〔全球经济〕市场对EFSF债券的信心没有动摇--日财相安住淳

路透基点：江西省高速公路委托星展银行中国安排5亿元人民币贷款--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。
路透东京1月17日电---日本财务大臣安住淳周二表示:
* 并不认为市场对EFSF债券的信心已经动摇
* EFSF评级调降不会令日本立即改变购买其债券立场
* 希望在决定是否对欧元兑日圆进行干预前,先检视当前的汇率波动情况
* 预计日本从现在开始将继续削减从伊朗的石油进口
* 日本和美国将从周三开始召开工作级别的双边会议,讨论美国制裁伊朗的问题
* 密切关注欧元走弱对日本出口商的影响
* 必须防止美国对伊朗的制裁行动损害日本经济
* 将与英国财政大臣奥斯本讨论欧债危机
* 希望欧洲建立防火墙应对债务危机(完)
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年1月 零售销售值 -0.9* -2.9 -6.6 2017年1月 零售销售量 -1.4* -2.9^ -3.6 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。