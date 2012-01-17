〔中国汇市〕人民币兑美元上涨,国内经济数据强於预期提振非美货币

* 人民币兑美元早盘上涨

* 国内数据强於预期提振非美货币

* 大量结汇需求,亦支撑人民币走势

路透上海1月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘上涨.中国第四季度国内生产总值(GDP)强於预期,非美货币得以提振.而近期大量的结汇需求,亦对人民币走势形成支撑.

"(GDP数据导致)Risk on,然後非美狂涨,人民币这边就砸(美元)."上海一银行交易员指出.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3250元,上日为6.3306元.北京时间上午11:51,人民币兑美元即期报6.3136元,上日尾盘报6.3165元.

北京一银行交易员指出,人民币贬值风波在逐渐平息,大量结汇需求又重新涌现,并成为主导近期市场走势的重要因素之一.不过,考虑到今日汇价与中间价相差已逾百点,继续大幅上涨的动力在弱化.

国家统计局稍早公布,2011年第四季国内生产总值(GDP)增速降至8.9%,连续第四季放缓,创2009年第二季以来最低,但数据高於市场预期,全年GDP增长9.2%.[ID:nCN1339410]

欧元兑美元周二在亚洲交易时段盘初在略高於17个月低点处徘徊,此前标准普尔调低欧洲救助基金的信用评级,令欧元区再受打击.[FRX/CN]

离岸市场上,北京时间11:51,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3020/10元,上日尾盘报6.3085元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3105/45,上日尾盘为6.3160元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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