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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 10:23 BJT

〔日本债市〕公债价格因获利了结下跌,关注30年期公债标售

路透东京1月17日电---日本政府公债价格周二因获利了结下跌,一天前10年期公债收益率(殖利率)触及14个月低位,投资者等待今日稍晚进行的7,000亿日圆30年期公债标售.

10年期公债JP10YTN=JBTC收益率涨1.5个基点至0.950%,周一曾一度触及14个月低点0.935%.

"市场看来出现获利了结.投资者解除因标普下调欧元区国家评级而建立的避险买盘,"三菱UFJ摩根士丹利证券资深策略师长谷川治美称.

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