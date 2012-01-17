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货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 10:56 BJT

〔印尼经济〕惠誉称印尼外汇储备状况持续改善

路透雅加达1月17日电---国际评级机构惠誉周二表示:

* 认为印尼外汇储备状况持续改善

* 印尼面临的主要风险将是国内外投资者信心遭受严重而持续的冲击

* 货币与财政管理的质量是影响印尼评级的关键因素

* 预期印尼2012年GDP增长6%,2013年增6.5%(完)

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