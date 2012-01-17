《外汇动态》欧元/美元隐含波动率略降,此前公布的中国数据优於预期

0221GMT--欧元/美元一个月价平隐含波动率略微下滑,此前欧元/美元在好於预期的中国GDP数据公布後上涨.波动率EUR1MO=隔夜升至13.1%之後,目前约为12.1%,现汇交易欧元EUR=上涨0.3%至1.2704美元.

一个月风险逆转价差EUR1MRR=GFI略缩窄,但仍为偏向于欧元卖权的1.3/0.43.这暗示投资者预期,中国数据公布後的冒险意愿改善将利好欧元,尽管关於欧洲信贷评级下调和债务危机持续的影响的担忧令欧元继续承压.(完)