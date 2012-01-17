《外汇动态》欧元/美元隐含波动率略降,此前公布的中国数据优於预期

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
0221GMT--欧元/美元一个月价平隐含波动率略微下滑,此前欧元/美元在好於预期的中国GDP数据公布後上涨.波动率EUR1MO=隔夜升至13.1%之後,目前约为12.1%,现汇交易欧元EUR=上涨0.3%至1.2704美元.
一个月风险逆转价差EUR1MRR=GFI略缩窄,但仍为偏向于欧元卖权的1.3/0.43.这暗示投资者预期,中国数据公布後的冒险意愿改善将利好欧元,尽管关於欧洲信贷评级下调和债务危机持续的影响的担忧令欧元继续承压.(完)
--编译 吴云凌;审校 李爽
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。