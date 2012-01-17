〔中国经济〕今年物价有望控制在认可水平,更注重调整经济结构--统计局

路透北京1月17日电---中国国家统计局局长马建堂周二表示,2012年物价有望控制在"大家比较认可"的水平.同时要更加注重调整经济结构,投资高增速模式要向平衡的投资、消费和进出口转变.

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以下为中国国家统计局2011年国民经济运行情况新闻发布会要点摘录: (*为新增内容)

*--投资高增速模式需转变**

2011年,资本形成总额对GDP增长的贡献率是54.2%,最终消费对GDP增长的贡献率是51.6%,货物和服务净出口对GDP增长的贡献率是-5.8%.无论是用社会消费品零售总额来反映还是用居民消费支出来反映,应该说随着中国经济的增长,居民收入的增加,消费增长得还是比较快的.

但是消费和投资一相比,投资增长得更快.长期保持这样一个高速增长的投资,也是不可持续的,所以我们还是需要采取更多的措施,在保持投资稳定增长的同时,下更大的气力来鼓励消费的增加,鼓励我们的经济增长方式从过去过度依赖投资转向平衡的依赖投资、消费和进出口.这恐怕是一个比较长的过程，但是我已经感受到这几年投资和消费的变化过程已经开始.

*--物价有望控制在认可水平--

现在很多专家学者说2012年的物价仍然在4%左右.2012年应该说是存在着把物价控制在一定范围之内的积极的因素,但中国物价中长期上涨的压力也还是存在的,包括工资,土地以及其他方面的资源,特别是矿产品.

这就需要我们的宏观调控政策注意把握住一个度,要保持宏观调控来之不易的物价上涨速度得到有效控制的好的势头,顾及到未来的物价上涨的一些压力,同时又要保持国民经济平稳较快发展.

总之,2012年物价控制在一个大家比较认可的水平上,我想还是非常有希望的.

*--更加注重调整经济结构--

尽管我国经济分季度看增速在逐季回落,但经济运行仍然在正常区间,符合调控的目标,特别是中国经济中长期平稳较快发展的基本面仍然没有变.这些指标尽管在回落,但还都在一个正常的区间,而且某种程度上我们希望它运行在这样一个区间.中国经济增长根本的动力格局没有变化,或者说基本上没有变化.所以对2012年的经济运行我们还要充满信心.

未来中长期中国经济增长要更加重视转变发展方式,更加注重调整经济结构.在某种程度上说,我们对经济发展速度从过去的10%左右适当回落一点,仍然是有准备的,某种程度上也是所希望的.

2011年中国经济运行体现出来这样一个大致的走势,从总体上符合中国"十二五"期间转方式、调结构的要求.当然,任何经济政策在保持稳定连续的同时,都需要根据经济发展情况的变化,增强针对性、有效性.

--保持平稳较快增长难度增大--

2011年GDP的逐季回落,也有主动调控的因素在内,在很大程度上符合宏观调控的目标;中长期看中央更加强调转变方式,调整经济结构.如果我们的国民经济能够保持8.5-9%的速度,物价能够得到比较好的控制,方式转变得比较快,结构调整的力度比较大,很可能是一个比较理想的宏观经济的总体格局.

2012年无论从国际经济环境还是国内环境来看,都是极其复杂、极具挑战性的一年.从国内看,保持经济平稳较快增长的难度增大,物价上涨的中长期压力仍然存在,部分小微企业资金紧张,生产经营仍然困难;结构调整也取得了重要进展,但节能减排的形势依然严峻.(完)