《热点透视》欧元区新年期望遭遇三重打击

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 艾茂林

路透伦敦1月16日电---欧洲国家政府遭遇三重打击.其一,标准普尔剥夺法国和奥地利两国的AAA评级,并将意大利评等降至与爱尔兰同级.其二,希腊债务互换谈判破裂;其三,欧洲央行(ECB)对欧盟财政协议提出抨击.经历短暂停歇之後,欧元区债务危机气势汹汹地卷土重来.

标普的降评举措已经为外界广泛预料,力度也不如一些人担心的那麽大:至少德国保住了AAA评级.投资者并不为之所动:法国和意大利10年期公债的收益率(殖利率)实际上在1月16日早盘下跌.

然而,随着法奥两国丢掉最高评级,标普也将欧洲金融稳定机构(EFSF)的AAA信用评级调降一个级距至AA+.[ID:nCN1340806]未来援助行动的融资成本被推高.目前标普对意大利的评级只比垃圾级高出三个级距,该国银行和企业的融资成本也将高企.

此外,希腊债权人中断就2,000亿欧元民间部门债务减半协议进行谈判,亦引人担忧.由於债务互换是希腊获得第二笔援助资金的先决条件,谈判陷入僵局提高了该国无序违约的风险.即便协议能被挽回,希腊的援助成本也在攀升:该国财政部长称,希腊银行业将需要400亿欧元额外资本来防范令人忧心的存款挤兑.

如果欧元区拥有足够强大的计划,或许能够应付降评和希腊违约.但问题是,当前的计划存在缺陷.正如标普指出,强调财政紧缩的经济政策最终可能会适得其反.而就算是12月峰会上"财政协议"明文昭示的这种紧缩承诺本身,也可能受到威胁.欧洲央行执委亚斯穆森已经对该协议草案发起抨击,称各国政府可轻易违反财政规定.

上述种种担心为时已久,但在欧洲央行向银行提供三年期低息贷款以支撑意大利和西班牙公债收益率,以及股市大涨之後,欧元区国家政府可能已经认为危机有所缓解.然而,如果说新年新气象带来了乐观情绪,那麽现在,这些新年期望已经破灭.(完)