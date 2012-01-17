〔中国股市〕沪综指早盘小幅收升,连跌後反弹动能释放冲抵经济前景忧虑

路透北京1月17日电---中国股市沪综指周二早盘震荡小幅收升,早间宏观数据公布後股指一度走低下破2,200点,显现市场对於经济可能持续下滑的担忧,不过连续四个交易日走低後积蓄的反弹动能,带动股指盘间回升收红..

北京时间11:30分,沪综指.SSEC报2,226.667点,涨20.474点,或0.93%.A股成交金额252亿元,整体量能水平仍偏低.

山西证券策略分析师杜亮称,四季度GDP数据虽然优於预期,但预计经济增速在今年一季度仍将持续回落,而外部市场的冲击使得国内经济存在更大不确定性,市场对经济前景的偏悲观预期短期内难以明显扭转.

不过他并表示,股指连续四天收跌,特别是经过前两个交易日的大幅调整,做空力量有效释放,指数在2,200关口出现快速反弹,这也说明该整数关口的有力支撑.

中国国家统计局稍早公布,四季度GDPCNGDP=ECI同比增长8.9%,略高於路透调查中值8.7%,但不及三季度的成长9.1%.去年去年GDP增幅则为9.2%,低於2010年时的扩张10.4%.[ID:nCN1339356](完)