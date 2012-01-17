〔新闻稿〕中国去年第四季度GDP增速降至8.9%,全年增长9.2%--国家统计局

(以下是中国国家统计局周二发布的"2011年国民经济继续保持平稳较快发展"新闻稿全文)

2011年国民经济继续保持平稳较快发展

2011年，面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况新问题，党中央、国务院以科学发展为主题，以转变发展方式为主线，坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不断加强和改善宏观调控，国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展，实现了“十二五”时期经济社会发展良好开局。

初步测算，全年国内生产总值471564亿元，按可比价格计算，比上年增长9.2%。分季度看，一季度同比增长9.7%，二季度增长9.5%，三季度增长9.1%，四季度增长8.9%。分产业看，第一产业增加值47712亿元，比上年增长4.5%；第二产业增加值220592亿元，增长10.6%；第三产业增加值203260亿元，增长8.9%。从环比看，四季度国内生产总值增长2.0%。

一、农业生产稳定增长，粮食连续八年增产

全年全国粮食总产量达到57121万吨，比上年增产2473万吨，增长4.5%，连续八年增产。其中，夏粮产量12627万吨，比上年增长2.5%；早稻产量3276万吨，增长4.5%；秋粮产量41218万吨，增长5.1%。全年棉花产量660万吨，比上年增长10.7%；油料产量3279万吨，增长1.5%；糖料产量12520万吨，增长4.3%。全年猪牛羊禽肉产量7803万吨，比上年增长0.3%，其中猪肉产量5053万吨，比上年下降0.4%。生猪存栏46767万头，比上年增长0.7%；生猪出栏66170万头，比上年下降0.8%。全年禽蛋产量2811万吨，比上年增长1.8%；牛奶3656万吨，增长2.2%。

二、工业生产平稳较快增长，企业利润继续增加

全年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长13.9%。分登记注册类型看，国有及国有控股企业增加值比上年增长9.9%，集体企业增长9.3%，股份制企业增长15.8%，外商及港澳台商投资企业增长10.4%。分轻重工业看，重工业增加值比上年增长14.3%，轻工业增长13.0%。分行业看，39个大类行业增加值全部实现比上年增长。分地区看，东部地区增加值比上年增长11.7%，中部地区增长18.2%，西部地区增长16.8%。分产品看，全年468种产品中有417种产品比上年增长。其中，发电量增长12.0%，钢材增长12.3%，水泥增长16.1%，十种有色金属增长10.6%，乙烯增长7.4%，汽车增长3.0%，其中轿车增长5.9%。全年规模以上工业企业产销率达到 98.0%，比上年下降0.1个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值101946亿元，比上年增长16.6%。12月份，规模以上工业增加值同比增长12.8%，环比增长1.1%。

1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润46638亿元，同比增长24.4%。在39个大类行业中，36个行业利润同比增长，3个行业利润同比下降。1-11月份，规模以上工业企业主营业务成本占主营业务收入的比重为84.98%，比前三季度微降0.09个百分点。11月份，规模以上工业企业主营业务收入利润率为7%。

三、固定资产投资保持较快增长，投资结构继续改善

全年固定资产投资（不含农户）301933亿元，比上年名义增长23.8%（扣除价格因素实际增长16.1%）。其中，国有及国有控股投资107486亿元，增长11.1%。分产业看，第一产业投资6792亿元，比上年增长25.0%；第二产业投资132263亿元，增长27.3%；第三产业投资162877亿元，增长21.1%。在第二产业投资中，工业投资129011亿元，比上年增长26.9%；其中，采矿业投资11810亿元，增长21.4%；制造业投资102594亿元，增长 31.8%；电力、燃气及水的生产和供应业投资14607亿元，增长3.8%。全年基础设施（不包括电力、燃气及水的生产与供应)投资51060亿元，比上年增长5.9%，增速比上年回落14.3个百分点。分地区看，东部地区投资比上年增长21.3%，中部地区增长28.8%，西部地区增长29.2%。从到位资金情况看，全年到位资金334219亿元，比上年增长20.3%。其中，国家预算内资金增长10.8%，国内贷款增长3.5%，自筹资金增长28.6%，利用外资增长8.2%，其他资金增长9.0%。全年新开工项目计划总投资240344亿元，比上年增长22.5%；新开工项目332931个，比上年增加431个。从环比看，12月份固定资产投资（不含农户）下降0.14%。

四、房地产开发呈回落态势，商品房销售增速回落

全年全国房地产开发投资61740亿元，比上年名义增长27.9%（扣除价格因素实际增长20.0%），增速比前三季度回落4.1个百分点，比上年回落5.3个百分点；其中住宅投资增长30.2%，分别回落5.0和2.6个百分点。房屋新开工面积190083万平方米，比上年增长16.2%，增速比前三季度回落7.5个百分点，比上年回落24.4个百分点；其中住宅新开工面积增长12.9%，分别回落8.4和25.8个百分点。全国商品房销售面积109946万平方米，增长4.9%，增速比前三季度回落 8.0个百分点，比上年回落5.7个百分点；其中住宅销售面积增长3.9%，分别回落8.2和4.4个百分点。全国商品房销售额59119亿元，增长12.1%，增速比前三季度回落11.1个百分点，比上年回落6.8个百分点；其中住宅销售额增长10.2%，分别回落11.0和4.6个百分点。全年房地产开发企业土地购置面积40973万平方米，比上年增长2.6%，增速比上年回落22.6个百分点。全国商品房待售面积27194万平方米，增长26.1%，增速比上年加快18.0个百分点。全年房地产开发企业本年资金来源83246亿元，比上年增长14.1%，增速比前三季度回落8.6个百分点，比上年回落12.1个百分点。其中，国内贷款增长与上年持平，自筹资金增长28.0%，利用外资增长2.9%，其他资金增长8.6%。

五、市场销售平稳增长，汽车销售回落幅度较大

全年社会消费品零售总额181226亿元，比上年名义增长17.1%（扣除价格因素实际增长11.6%）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额84609亿元，比上年增长22.9%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额156908亿元，比上年增长17.2%；乡村消费品零售额24318亿元，增长16.7%。按消费形态分，餐饮收入20543亿元，比上年增长16.9%；商品零售160683亿元，增长17.2%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额78164亿元，增长23.2%。其中，汽车类增长14.6%，增速比上年回落20.2个百分点；家具类增长32.8%，回落4.4个百分点；家用电器和音像器材类增长21.6%，回落6.1个百分点。12月份，社会消费品零售总额同比名义增长18.1%（扣除价格因素实际增长13.8%），环比增长1.41%。

六、进出口保持较快增长，外贸顺差继续收窄

全年进出口总额36421亿美元，比上年增长22.5%；出口18986亿美元，增长20.3%；进口17435亿美元，增长24.9%。进出口相抵，顺差1551亿美元，比上年减少264亿美元。贸易方式继续改善。进出口总额中，一般贸易进出口19246亿美元，增长29.2%，占进出口总额的52.8%，比上年提高2.7个百分点；加工贸易进出口13052亿美元，增长12.7%。出口额中，一般贸易出口9171亿美元，增长27.3%；加工贸易出口8354亿美元，增长12.9%。进口额中，一般贸易进口10075亿美元，增长31%；加工贸易进口4698亿美元，增长12.5%。

七、货币供应量平稳回落，新增贷款有所减少