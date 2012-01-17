《中国经济焦点》上半年料续探底但"软着陆"可期,宏观政策将伺机而动

* 中国去年四季度GDP及12月投资、消费数据均好於预期

* 经济增速上半年料续探底但"软着陆"可期

* 政策微调起效,後续宏观政策将伺机而动

采写 北京中文部; 撰写 谢衡

路透北京1月17日电---中国去年四季度GDP及12月份投资、消费数据均好於预期,显示之前的政策微调开始起效.分析师表示,尽管今年上半年经济增速仍处於探底过程中,但"软着陆"可期.

而在物价上涨的中长期压力仍存的情况下,随着经济增长出现"硬着陆"的风险减小,宏观政策料将在微调基础上继续伺机而动,全面放松的机率不大.而是通过稳健货币政策和积极财政政策的搭配,达到实现经济平稳增长的目标.

"(四季度)8.9%的增幅应该说优於预期.预计今年一季度经济增速还将继续回落到8.6%-8.7%的水平,之後有望止跌回升,全年GDP或在9%上下."国开证券宏观经济分析师杜征征称.

业内人士普遍表示,2011年全年中国GDP数据符合预期,总体来看,中国经济仍将实现"软着陆",并在一或二季度或将达到本轮调整的最低点後出现回升.

"(2011年)GDP全年数字跟预期差不多,说明中国经济强劲的需求仍在.现在的不确定性也越来越小了,中国的政策制定者对增长和还是非常敏感的,...今年更大的可能性仍是经济增长超预期,我们预计2012年的GDP为8.6%或稍高."瑞穗证券亚洲首席经济学家沈建光说.

国家统计局稍早公布,2011年,中国四季度GDPCNGDP=ECI同比增长8.9%,高於路透调查中值8.7%的水平.2011年度GDP同比增幅达9.2%.

统计局局长马建堂在记者会上表示,2011年GDP的逐季回落,也有主动调控的因素在内,在很大程度上符合宏观调控的目标;中长期看中央更加强调转变方式,调整经济结构.

"如果我们的国民经济能够保持8.5-9%的速度,物价能够得到比较好的控制,方式转变得比较快,结构调整的力度比较大,很可能是一个比较理想的宏观经济的总体格局."他称.[ID:nCN1339782]

数据发布後,出於对经济增速将继续下滑的担忧一度致中国股市沪综指.SSEC下跌,但随後掉头逐波回升早盘收红,午盘更进一步大幅上扬,北京时间14:01分,沪综指报2,283.20点,涨77.61点,或3.5%.

此外,数据略优於预期,亦缓解了投资人对欧债危机拖累全球经济活动的疑虑,激励亚洲股市及欧元周二双双上扬;工业金属铜等大宗商品和澳元等大宗商品相关货币同样微升,因迹象显示,欧洲方面的隐忧并未伤及全球第二大经济体中国的经济成长.

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**经济"软着陆"可期"**

中国去年12月的投资与消费等数据,给了分析师更乐观预期中国经济的信心.分析师们普遍相信,去年最後一个月宏观数据的相对平稳,对今年经济的回升将有积极作用.

数据显示,中国去年12月规模以上工业增加值同比增长12.8%,略高於路透调查中值的12.2%;当月社会消费品零售总额同比增长18.1%,亦高於预估的17.2%.

"12月消费有明显回升,全年增速17.1%基本符合预期,说明经济增长结构转型开始发挥积极作用,预计2012年在消费主导政策下,消费仍将持续增长."华融证券首席策略分析师肖波称,数据反映了经济仍在软着陆的进程中.

大和证券资本市场驻香港经济师赖志文亦认为,中国的经济放缓一直较为有序.消费和零售增长,以及整体增长动能都保持强劲,经济放缓的程度并不可怕.

这其中,政策微调开始起效.申银万国首席宏观经济分析师李慧勇称,12月工业,社会消费品零售总额增速高於预期,预计原因主要是政策微调,对於企业生产经营状况起到了一定作用;同时部分领域的信贷放松令部分城市的汽车及房地产领域的销售好转.

此前,中国12月份的广义货币(M2)同比增速和贷款增量都超出预期.中国央行亦从12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,显示货币政策出现一定放松迹象.

而中国政府也已经表达出对今年经济增长的忧虑.国务院总理温家宝称,2012年已明确实行稳健的货币政策,并因时因势进行预调微调;经济增速将面临下行压力,从全国来说,一季度可能比较困难.

李晶称,今年中国政府将更侧重稳增长的目标,为此,将有针对性地放松中小企业政策,并出台更多激励政策提振内需及社会福利方面的投资.目前,决策者面临的挑战是在不损及抑制通胀所作出的进展上,采取相应措施提振内需.

**宏观政策将伺机而动**

由於中国经济放缓的程度仍在预期和可控范围之内,以及物价上涨的中长期压力仍存,分析师们表示,宏观调控政策应以微调为主而不会全面放松,并根据经济金融实际运行状况伺机而动.

浙商证券宏观经济分析师郭磊称,宏观政策估计会继续观察,因目前尚存的风险是一季度的出口,欧洲的情形将起决定性作用.

"我们预计政策仍将维持"中性+"的状态,即更多依靠存款准备金率去对冲热钱的流出,同时适度放宽信贷;但在当前的经济数据下,没有迹象表明会出台更明显更大规模的宽松政策."他称.

此前中国12月外汇占款以及第四季外汇储备均下降,显示资本外流有所加剧,基础货币投放渠道由此受阻,再次下调存准率的呼声再起.

摩根大通中国区全球市场业务主席李晶认为,政策放松很可能将表现在扩大信贷目标,并在年内下调存款准备金率,且下次调整很可能将很快宣布.预计今年上半年将下调存准率三次,今年新增贷款将达到8.2万亿元人民币.

之前有分析师预计,央行最早可能在农历春节前再度下调存准.但昨日有消息人士透露,央行已提前出手,周一先行与数家机构进行了逆回购操作;且周二和周四还将有14天期逆回购操作.央行如约兑现逆回购为节前紧张资金面减压,令节前再度调降存准的机率降低.

中国央行行长周小川此前称,2012物价形势将有所好转,但对於抑制物价上涨过快也不能放松,还需合理管理通胀预期.至目前中国央行货币政策工具可松可紧,货币政策调整空间一直比较大. [ID:nCN1314836]

亦有业内人士认为,未来中国宏观经济的风险因素在於国际资金大量流出而国内政策放松不及时,欧债危机极度恶化,以及地方政府债务问题等.

马建堂则表示,今年地方平台债务和房地产市场变化不会对中国经济构成大的挑战.未来中长期中国经济增长要更加重视转变发展方式,更加注重调整经济结构.

"当然,任何经济政策在保持稳定连续的同时,都需要根据经济发展情况的变化,增强针对性、有效性."他称.(完)