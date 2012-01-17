〔表格〕中国12月宏观经济指标环比增速一览--国家统计局

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京1月17日电---以下为中国国家统计局最新公布的主要经济统计指标经季节调整的环比数据: 环比增速(%) 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 居民消费价格指数(CPI) 0.3 -0.2 0.1 0.5 0.3 0.5 0.3 0.1 0.1 -0.2 1.2 工业生产者出厂价格指数(PPI) -0.3 -0.7 -0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.5 1.0 0.8 规模以上工业增加值 1.10* 0.93r 0.91r 1.14r 0.94r 0.84r 1.36r 0.96r 0.93r 1.14r 0.95r 固定资产投资(不含农户) -0.14* -0.41r 1.10r -0.02r 1.61r 1.01r -0.38r 0.94r 2.32r 1.66r 0.18r 社会消费品零售总额 1.41* 1.28r 1.30r 1.35r 1.29r 1.30r 1.40r 1.31r 1.33r 1.35r 1.30r 环比增速(%) 2011年/四季度 三季度 二季度 一季度 国内生产总值(GDP) 2.0* 2.3r 2.3r 2.1r 注: *表示新增内容 r表示根据季节调整模型自动修正後的数据. 除CPI和PPI外,其他指标环比数据自2011年4月起开始发布.(完) -- 表示数据暂不可得 浏览其他中国已公布经济指标表格,请点选[ECI/CN] --发稿 苏丹; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。