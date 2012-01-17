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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 11:02 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外的亚洲货币下跌,因亚洲市场风险意愿回升

IFR悉尼1月17日电---美元兑日圆以外亚洲货币周二全线走软,因亚洲投资者将欧元区的考验和困难暂时搁置一边,试图寻找正面迹象.

中国第四季国内生产总值(GDP)同比增速为8.9%,略优於预期,令澳元/美元反弹至1.0460美元上方,欧元/美元也因今日上午的一轮空头回补再度升逾1.2700.

美元/坡元跌至1.2863,美元/韩圜似乎在略高於1145的水准暂时找到支撑.

中国经济数据好於预期有些出人意料,因为该国上月出口数据疲弱,且全球经济总体而言情况不佳.采购经理人指数(PMI)显然是更好的衡量指标.(完)

--编译 郑茵;审校 徐文焰

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