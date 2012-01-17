《IFR短评》美元兑日圆以外的亚洲货币下跌,因亚洲市场风险意愿回升

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
IFR悉尼1月17日电---美元兑日圆以外亚洲货币周二全线走软,因亚洲投资者将欧元区的考验和困难暂时搁置一边,试图寻找正面迹象.
中国第四季国内生产总值(GDP)同比增速为8.9%,略优於预期,令澳元/美元反弹至1.0460美元上方,欧元/美元也因今日上午的一轮空头回补再度升逾1.2700.
美元/坡元跌至1.2863,美元/韩圜似乎在略高於1145的水准暂时找到支撑.
中国经济数据好於预期有些出人意料,因为该国上月出口数据疲弱,且全球经济总体而言情况不佳.采购经理人指数(PMI)显然是更好的衡量指标.(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。