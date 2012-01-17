《外汇动态》欧元受止损买盘推升,此前中国公布强劲经济数据

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
0244GMT---欧元上涨,此前公布的一系列中国数据优於预期.
中国12月社会消费品零售总额同比增长18.1%,优於预期的增长17.2%;工业增加值同比增加12.8%,亦好於预估的成长12.2%.再加上第四季度国内生产总值(GDP)同比增长8.9%,高於市场预期8.7%,这些因素提振欧元EUR=触及盘中高点1.2718美元.
交易员表示,1.2690和1.2710的欧元止损单被触发,在1.2720, 1.2750和1.2770埋有更多止损单.他们预计,目前欧元涨势将在1.2720-30一线受阻.(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。