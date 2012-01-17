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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 11:06 BJT

《外汇动态》欧元受止损买盘推升,此前中国公布强劲经济数据

0244GMT---欧元上涨,此前公布的一系列中国数据优於预期.

中国12月社会消费品零售总额同比增长18.1%,优於预期的增长17.2%;工业增加值同比增加12.8%,亦好於预估的成长12.2%.再加上第四季度国内生产总值(GDP)同比增长8.9%,高於市场预期8.7%,这些因素提振欧元EUR=触及盘中高点1.2718美元.

交易员表示,1.2690和1.2710的欧元止损单被触发,在1.2720, 1.2750和1.2770埋有更多止损单.他们预计,目前欧元涨势将在1.2720-30一线受阻.(完)

--编译 郑茵;审校 徐文焰

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