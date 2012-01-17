《中国报摘》--其他报纸重要消息1月17日(II)

**证券时报**

--据悉,近期监管层下发《完善证券公司风控指标体系总体思路(徵求意见稿)》,提出将建立"逆周期"调节机制,在借鉴新巴塞尔协议的基础上,考虑对券商净资本监管现行指标体系以及券商现有杠杆率水平进行调整,其中券商的杠杆率将由目前的5倍提高到10倍,以适应未来负债业务的发展.

--根据理柏最新合格境外机构投资者(QFII)基金研究报告,QFII A股基金业绩2011年全部负增长,全年平均业绩大幅下跌25.95%,落後于国内股票型基金.

**每日经济新闻**

--据了解,到今年1月,不少银行信贷额度有所缓和,但并没有出现非常宽松的情况,主要是2011年底受挤压的贷款正在陆续放出.银行分析人士指出,2012年信贷安排相比2011年略松,按照监管层对全年新增信贷总额增长5%-10%的增幅.

**经济参考报**

--报导综合多家机构预测显示,在全球并购市场低迷的背景下,市场普遍认为2012年中企海外并购将持续逆势火热,能源及矿产依旧是最主要的领域,高科技、清洁技术企业及行业知名公司也将成为并购目标.

--中国节能协会节能服务产业委员会(EMCA)主任吴道洪近日透露,2011年,中国节能服务产业产值首次突破1,000亿元,达到1,250.26亿元,较上年增长49.5%.节能服务产业规模增长强劲、前景乐观.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 林高丽

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