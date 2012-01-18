〔中国数据〕去年12月FDI同比下降12.73%,为连续第二个月下降--商务部

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京1月18日电---中国商务部周三公布,2011年12月份全国实际使用外资(FDI)金额122.42亿美元,同比下降12.73%,为连续第二个月同比下降.
商务部并称,去年全年全国实际使用外资金额1,160.11亿美元,同比增长9.72%,再创历史新高.
此前数据显示,去年11月全国实际使用外资(FDI)金额87.57亿美元,同比下降9.76%;前11个月全国实际使用外资金额1,037.69亿美元,同比增长13.15%.[ID:nCN1341762].
历史数据实际投资额(亿美元):
------------------------------------2011年---------------------------------------- -2010年-
12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月
122.42 87.57 83.34 90.45 84.46 82.97 128.63 92.25 84.64 125.2 78 100.3 140.3(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0