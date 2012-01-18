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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 09:58 BJT

〔中国数据〕去年12月FDI同比下降12.73%,为连续第二个月下降--商务部

路透北京1月18日电---中国商务部周三公布,2011年12月份全国实际使用外资(FDI)金额122.42亿美元,同比下降12.73%,为连续第二个月同比下降.

商务部并称,去年全年全国实际使用外资金额1,160.11亿美元,同比增长9.72%,再创历史新高.

此前数据显示,去年11月全国实际使用外资(FDI)金额87.57亿美元,同比下降9.76%;前11个月全国实际使用外资金额1,037.69亿美元,同比增长13.15%.[ID:nCN1341762].

历史数据实际投资额(亿美元):

------------------------------------2011年---------------------------------------- -2010年-

12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月

122.42 87.57 83.34 90.45 84.46 82.97 128.63 92.25 84.64 125.2 78 100.3 140.3(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红

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