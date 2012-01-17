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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 11:09 BJT

《外汇动态》美元/菲律宾披索跌破趋势线支撑位,可能下看43.60

0251GMT---交易员称,美元/菲律宾披索PHP=跌破43.75附近的趋势线支撑位,因投资者清除多头仓位.优於预期的中国国内生产总值(GDP)数据推动亚洲新兴市场货币上扬,美元/披索进一步承压.

美元/披索跌0.5%报43.67,可能继续跌至43.60的年内低点.若该水准告破,可能下滑至12月23日以来低点43.40.(完)

--编译 郑茵;审校 蔡美珍

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