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货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 11:21 BJT

〔中国能源〕12月表观石油消费创纪录高位,2011年增幅为6.8%

路透北京1月17日电---路透根据政府公布的初步数据测算,中国2011年12月表观石油消费同比增长0.4%,达到创纪录的每日964万桶,2011全年增幅为6.8%.

11月表观石油消费为每日950万桶.

2011年中国总体表观石油消费约为每日924万桶,较2010年的每日865万桶增加59万桶.

2011年表观石油消费同比增长6.8%,较上一年12%的增幅明显放缓,因经济成长放慢拖累燃料需求.(完)

--编译 郑茵;审校 蔡美珍

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