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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 11:25 BJT

《外汇动态》可考虑跨市场利差交易策略押注欧元--法国农业信贷银行

0246GMT---法国农业信贷银行资深外汇期权策略师Simon Smollett写道,可以考虑采取跨市场利差交易策略,例如在欧元/英镑现汇上涨时买入一个月期欧元/美元看跌期权,同时卖出一个月期英镑/美元看跌期权.

"预计欧元将持续疲弱,美元保持强势,而英镑相对强劲."不过今早欧元获得喘息之机,兑美元EUR=上涨0.4%至1.2721,因中国数据优於预期改善风险偏好.英镑/美元GBP=则上升0.2%至1.5352美元.欧元/英镑EURGBP=攀升0.3%至0.8285英镑.(完)

--编译 徐文焰;审校 龚芳

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