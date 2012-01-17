《外汇动态》可考虑跨市场利差交易策略押注欧元--法国农业信贷银行

"预计欧元将持续疲弱,美元保持强势,而英镑相对强劲."不过今早欧元获得喘息之机,兑美元EUR=上涨0.4%至1.2721,因中国数据优於预期改善风险偏好.英镑/美元GBP=则上升0.2%至1.5352美元.欧元/英镑EURGBP=攀升0.3%至0.8285英镑.(完)