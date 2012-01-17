〔新债招标〕中国国开行七年固息债利率稍高,五年浮息债获市场偏心(更新版)

(新增交易员评论和背景)

* 国开行七年固息债中标利率3.83%,稍高於预期

* 五年浮息债受热捧,投标倍数超2倍

* 浮息品种绝收收益水平较高,分流固息品种需求

路透上海1月17日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]七年期固息金融债中标利率稍高於此前市场预期,但同时招标的五年浮息债利率则低於预估.交易员认为,浮息品种目前的绝对收益水平较高,可能分流了固息品种的需求,导致两期债招标结果迥然不同.

业内人士透露,国开行上午招标的的七年期固息金融债,中标利率为3.83%,稍高於此前的市场预期均值3.78%,亦落在预测区间3.68%-3.85%的高端;同时招标发行的五年期浮息债(一年定存基准),中标利差63个基点(bp),明显低於69bp的预测均值.

业内人士并透露,七年固息债的投标倍数约1.6倍,五年浮息债的投标倍数约为2.1倍.

"(固息债)比大家估计的高一点,浮息的不错,看来大家开始抢浮息了,"北京一银行交易员称.

中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,七年期品种最新收益率3.7690%;银行间浮息金融债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>最新报价显示,五年期品种最新报在0.7349%.

上海一银行交易员则指出,尽管春节前资金面偏紧,但由於这两期新债是节後缴款,受影响应该很小,出现一高一低的结果更有可能是浮息债的需求更好,从而对固息品种的投标有所分流.

二级市场上,剩余期限约6.93年的农发行固息债110420券最新成交收益率CN110420=CFXS为3.7648%,剩余期限约5.03年的国开行浮息债100202券最新报价收益率CN100202=CFXM为4.21%/4.15%,对应利差为71bp/65bp,较上日明显缩窄.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二早盘继续跳涨.纵有央行连续逆回购操作出手相助,但资金在各机构间流动仍需时间,市场人士实际感觉到的市场资金面紧张依旧.[CN/CN]

春节资金备付压力折磨着市场人士的神经,央行如期兑现按需进行逆回购的承诺.当申报中的周二和周四逆回购操作"远水"解不了周一"近渴"之时,应机构需求,央行提早出手,昨日先行与数家机构进行了逆回购操作.[ID:nCN1340510]

今日又进行1,690亿元人民币14天期逆回购操作,中标利率为5.47%.[ID:nCN1341528]

上述两期债为国开行今年第二和三期金融债.具体条款如下:

第2期 第3期

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发行总量 不超过200亿元 不超过100亿元

期限/计息方式 七年/固息 五年/浮息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款日 2月1日 2月2日

起息日 2月1日 2月2日

发行期 1月18日-2月1日 1月18日-2月2日

上市日 2月7日 2月8日

基本承销额 有 无

付息频率 按年付息 按年付息

发行人增发权利 保留 保留

----------------------------------------------------------------------(完)