〔中国债市动态〕流动性紧张令短期现券收益率微涨,然未改债市转暖预期

路透上海1月17日电---中国银行间债市周二短期品种收益率微涨,受到高企资金成本的带动.而市场对於债市转暖的预期并无改变,中长端收益率持稳.短期流动性紧张对债市的影响力逐渐减弱,投资者转而关注节後央行是否会调降存款准备金.

交易员表示,今日央行通过逆回购释放流动性为市场解困後,受回购利率拉升而上涨的短期债券收益率或将企稳.市场静待节後外汇占款及贷款数据,进一步明确降准政策是否出台的预期.

"短期的受到点回购利率(上涨)的影响,中长期基本没动,市场对於债券的配置需求并没有变,"北京一银行交易员称.

多名业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日进行的14天期逆回购操作,中标利率为5.47%.稍早据多名业内人士透露,今日进行1,690亿元人民币的逆回购操作.[ID:nCN1341528]

剩余期限约9.841年的国债110024券最新双边报价tCN110024=CFXM为3.4300%/3.4100%,上日尾盘为3.4350%/3.4100%.

剩余期限约0.89年的央票1101094券最新双边报价tCN1101094=CFXM为3.5100%/3.4900%,上日尾盘为3.4950%/3.4799%.(完)