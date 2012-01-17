〔中国债市动态〕流动性紧张令短期现券收益率微涨,然未改债市转暖预期

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海1月17日电---中国银行间债市周二短期品种收益率微涨,受到高企资金成本的带动.而市场对於债市转暖的预期并无改变,中长端收益率持稳.短期流动性紧张对债市的影响力逐渐减弱,投资者转而关注节後央行是否会调降存款准备金.
交易员表示,今日央行通过逆回购释放流动性为市场解困後,受回购利率拉升而上涨的短期债券收益率或将企稳.市场静待节後外汇占款及贷款数据,进一步明确降准政策是否出台的预期.
"短期的受到点回购利率(上涨)的影响,中长期基本没动,市场对於债券的配置需求并没有变,"北京一银行交易员称.
多名业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日进行的14天期逆回购操作,中标利率为5.47%.稍早据多名业内人士透露,今日进行1,690亿元人民币的逆回购操作.[ID:nCN1341528]
剩余期限约9.841年的国债110024券最新双边报价tCN110024=CFXM为3.4300%/3.4100%,上日尾盘为3.4350%/3.4100%.
剩余期限约0.89年的央票1101094券最新双边报价tCN1101094=CFXM为3.5100%/3.4900%,上日尾盘为3.4950%/3.4799%.(完)
--发稿 刘昕; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。