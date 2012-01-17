〔中国货币市场〕回购利率继续跳涨,逆回购输血功效发挥仍需时间

路透北京1月17日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二早盘继续跳涨.纵有央行连续逆回购操作出手相助,但资金在各机构间流动仍需时间,市场人士实际感觉到的市场资金面紧张依旧.

"本来以为今天资金面会好一点,结果比昨天还难借," 华东地区一银行交易员说,"逆回购的效果应该会挺明显,但至少现在资金还是紧.借钱都是这里挖一点,那里挖一点,出钱的机构漫天要价."

北京一国有银行交易员也指出,央行通过逆回购操作所释放的资金,市场需要时间去消化,进而平抑近日流动性近乎枯竭的局面;央行今日应该是全额满足机构的资金需求,拿到钱的机构会先以自保为主.

春节资金备付压力折磨着市场人士的神经,央行如期兑现按需进行逆回购的承诺.当申报中的周二和周四逆回购操作"远水"解不了周一"近渴"之时,应机构需求,央行提早出手,昨日先行与数家机构进行了逆回购操作.[ID:nCN1340510]

今日又进行1,690亿元人民币14天期逆回购操作,中标利率为5.47%.[ID:nCN1341528]低於同期限二级市场质押式回购回购加权利率CN14DRP=CFXS逾230个基点(bp).

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 7.3780 5.5826 +179.54 727.65

七天CN7DRP=CFXS 6.7556 6.1644 +59.12 26.88

14天CN14DRP=CFXS 7.8020 6.4588 +134.32 169.93

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 7.3790 5.5102 +186.88 152.17

七天CHICNY7D=CFXS 7.5588 5.8458 +171.30 1.70

=============================================================================== (完)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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