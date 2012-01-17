〔中国公开市场〕逆回购注资为市场纾困,利率低企周四逆回购量或井喷(更新版)

(新增央行公告和更多评论)

* 央行14天期逆回购操作,注资1,690亿元

* 逆回购中标利率5.47%,低於二级市场水平

* 旨在为紧张的流动性解围,稳定节前市场

* 周四逆回购操作量或将大幅增加

路透上海1月17日电---春节前中国金融市场缺"血"严重,中国央行通过逆回购向市场注资;而明显低於二级市场的逆回购利率凸显了央行稳定市场的意图.

市场人士认为,较低的逆回购利率将鼓励流动性紧张的金融机构更加积极的向央行索取资金,加上周四的逆回购资金若仍系14天期则将跨月,旺盛的需求有望促其操作量井喷.

"(逆回购利率)还不错,利率太高与舒缓市场流动性的初衷相违背嘛,"北京一大型银行交易员称.

央行公告显示,稍早在公开市场进行了1,690亿元人民币逆回购操作,期限14天,中标利率为5.47%.较二级市场水平低逾230个基点(bp).

华南一银行交易员指出,往年春节前央行亦曾经有逆回购向市场注资,但利率颇高因而一定程度上影响了市场需求,"(去年是)7.31%,我铭记于心."

而春节资金备付压力自本周一起就开始折磨着市场人士的神经,央行并未袖手旁观.当申报中的周二和周四逆回购操作"远水"解不了周一"近渴"之时,应机构需求,央行昨日已提早出手,先行与数家机构进行了逆回购操作.据透露,是次逆回购操作期限14天期,操作利率近5.5%.[ID:nCN1340510]

去年一月末春节前,消息人士曾透露,为缓解流动性异常紧张的局面,中国人民银行先後两次施援手,与部分金融机构进行了逆回购操作,期限包含16天和21天等.其中,第一次操作量为至少500亿元人民币,第二次则为至多3,000亿元.[ID:nCN1567799]

**周四逆回购操作量有望骤增**

最新银行间质押式回购利率CNREPO=CFXS数据显示,周二午盘14天期回购加权平均利率约为7.79%.

此次公开市场的逆回购利率偏低,已引得未能获得央行直接援助的金融机构一片艳羡之声,加上周四招标的14天期逆回购操作将跨月,银行势必更为趋之若鹜.

"春节後不想来上班了,(今天的逆回购)正好月底到期啊,加上昨天(逆回购操作)偷偷放的量,一回来上班发现又要苦逼的借钱了,"上述华南一银行交易员称.

不过她指出,本周四即将进行的逆回购操作将跨月,加上今日的逆回购利率明显偏低,金融机构大受鼓舞,周四有望蜂拥至央行索要逆回购资金,届时逆回购操作量或将井喷.

尽管昨日进行的逆回购操作央行并未公布操作量,但市场人士称,昨日二级市场质押式回购成交量较平日减少了约1,000亿,可能正是部分获得央行资金的金融机构减少了在二级市场的交易所致.

"早知道(逆回购利率)这麽低就报他几十个亿(的需求)了,谁也没想到会这麽低啊,"北京一小型银行交易员称.他亦认为,偏低的逆回购利率将令更多机构加入到周四逆回购操作的行列.

央行此前公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,央行决定春节前暂停中央银行票据发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.(完)