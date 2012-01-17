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货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 12:44 BJT

〔日本经济〕日本央行总裁与首相会晤讨论欧债危机和金融市场形势

路透东京1月17日电---日本央行称,总裁白川方明周二与首相野田佳彦会面,讨论了欧债危机和近期金融市场动向.

时事社援引白川方明的话报导称,他向野田佳彦表示,日本经济富有韧性,部分得益於去年3月11日自然灾害後的重建需求.(完)

--编译 许娜;审校 程琳

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