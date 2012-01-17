巴基斯坦最高法院传唤总理出庭,政府生存危机升级

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯兰堡1月16日电---巴基斯坦最高法院周一签发传唤令，以总理吉拉尼（Yusuf Raza Gilani）未追查总统和其他官员的贪腐案为由通知其出庭。此举令巴政府生存之争急剧升级。
最高法院威胁吉拉尼，称其藐视法庭，这是该国平民政府遭到的最新打击。因一份神秘备忘录显示其去年曾寻求美国帮助避免发生政变，巴政府还面临来自军方的压力。
吉拉尼表示，他尊重法庭，会按通知在周四出庭。
巴基斯坦总统扎尔达里（Asif Ali Zardari）所在的执政党自上周五以来一直游说联合政府的合作夥伴，在议会表决支持政府的决议时投赞成票。这项决议周一在议会获得通过。
决议详情尚不清楚，但若如国家电台所报导，则表明政府不愿看到与军方及最高法院的紧张关系升级。
吉拉尼在议会发表讲话称，“我们没有反对任何机构，也一直尊重法庭。法庭传唤我，我会如期在19日出庭。”巴基斯坦电视新闻频道实况转播了他的讲话。
尽管吉拉尼面临藐视法庭的指控，但许多观察人士认为最高法院的真正目标是扎尔达里。
扎尔达里在1990年代曾牵涉到多起贪污案，甚至被指控涉嫌谋杀，但他称这些都不属实，带有政治动机。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。