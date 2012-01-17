互联网巨头印度上诉 反对网站内容控制

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里1月16日电(记者 Arup Roychoudhury)---谷歌(GOOG.O)和Facebook周一对印度法院表示，无法屏蔽网站上的冒犯性内容。此案令人担忧，印度可能对互联网实施审查。
谷歌和Facebook等21家公司被要求开发监控机制，屏蔽他们网站上的冒犯性内容，因为有人将这些网站告上法庭，指控其网站上的图片冒犯了印度教徒、穆斯林教徒和基督教徒。
根据去年印度通过的立法，公司要对其网站上的用户内容负责，如果出现控诉，必须在36小时内将相应内容删除。
此案诉讼原本是在一个地方法院进行，但是这些公司向德里高院上诉，反对地方法院要求他们删除一些内容的判决。
"搜索引擎只是将用户导向目标网站，之後的事情就不受搜索引擎控制了，"谷歌印度的律师Neeraj Kishan Kaul在周一的高院庭审上表示。
“屏蔽说起来容易，但也将导致其他不该被屏蔽的内容被屏蔽。比如关键字‘性"。就连投票人身份证或护照等政府文件都包含这个关键字。"
Facebook律师Siddharth Luthra称，Facebook不可能根据宗教信仰或观点挑出任何用户，用户应该对他们自己发布的内容负责。(完)
--编译：李富强 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。