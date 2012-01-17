互联网巨头印度上诉 反对网站内容控制

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里1月16日电(记者 Arup Roychoudhury)---谷歌(GOOG.O)和Facebook周一对印度法院表示，无法屏蔽网站上的冒犯性内容。此案令人担忧，印度可能对互联网实施审查。

谷歌和Facebook等21家公司被要求开发监控机制，屏蔽他们网站上的冒犯性内容，因为有人将这些网站告上法庭，指控其网站上的图片冒犯了印度教徒、穆斯林教徒和基督教徒。

根据去年印度通过的立法，公司要对其网站上的用户内容负责，如果出现控诉，必须在36小时内将相应内容删除。

此案诉讼原本是在一个地方法院进行，但是这些公司向德里高院上诉，反对地方法院要求他们删除一些内容的判决。

"搜索引擎只是将用户导向目标网站，之後的事情就不受搜索引擎控制了，"谷歌印度的律师Neeraj Kishan Kaul在周一的高院庭审上表示。

“屏蔽说起来容易，但也将导致其他不该被屏蔽的内容被屏蔽。比如关键字‘性"。就连投票人身份证或护照等政府文件都包含这个关键字。"

Facebook律师Siddharth Luthra称，Facebook不可能根据宗教信仰或观点挑出任何用户，用户应该对他们自己发布的内容负责。(完)