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货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 13:09 BJT

〔全球金市〕现货金升1.3%,此前中国第四季GDP数据略超预期

路透新加坡1月17日日电---现货金XAU=周二上升1.3%至每盎司1,664.35美元,之前中国公布2011年第四季经济成长数据小幅高於预期.

美国期金GCcv1上涨1.7%,报每盎司1,658.7美元.周一美国因假日休市.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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