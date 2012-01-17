意大利触礁游轮失踪人数上调至29人

《全球汇市》欧元触及四周高位，因有导报称欧洲央行讨论了升息的可能性
路透纽约3月10日 - 欧元兑美元周五触及逾四周高位，此前有报导称，欧洲央行讨论了在结束量化宽松(QE)计划前升息的可能性。
(本文由路透中文网编译提供)
路透意大利吉利奥岛1月17日电---意大利一艘触礁游轮再次倾斜，日益恶劣的天气也使对幸存者的营救中断，意大利当局估计失踪人数达到29人。
这艘名为“科斯塔·康科迪亚”号(Costa Concordia)游轮的所属公司指责该游轮船长将游轮驶至距离托斯卡纳岛海岸过近的地方，这艘触礁游轮周一略微倾斜，船上的2,300吨燃料有泄漏风险。
船体的再次倾斜迫使营救人员暂停对幸存者的搜救。目前，救援人员已发现6具尸体，船上的乘客和船员多数幸存。
事故发生一天后，船长弗朗切斯科·斯凯蒂诺(Francesco Schettino)被捕，他被控过失杀人以及在所有人未被安全转移前弃船。检方称，他还拒绝了海岸警卫队令其回到船上的要求。
一名意大利海岸警卫队官员周一稍晚对路透表示，失踪人数已从16人上调至29人，其中包括25名乘客和4名船员。
另一名海事官员随後表示，失踪者中据信有10名德国人。
该游轮排水量11.45万吨，是世界最大的客轮之一，上周五晚餐时间触礁搁浅。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透纽约3月10日 - 欧元兑美元周五触及逾四周高位，此前有报导称，欧洲央行讨论了在结束量化宽松(QE)计划前升息的可能性。
路透芝加哥3月10月 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌， 交投最活跃的5月合约 受后续卖盘拖累触及两个月低位，此前一日美 国农业部上调了巴西大豆作物产量预估。 CBOT-5月合约 收跌4-1/2美分，报每蒲式耳10.06-1/2美元，盘 中跌至1月9日以来最低的10.03美元。 本周，该合约下跌31美分，或近3%。 CBOT-5月豆粕合约 小幅收高，在跌至两个月低位后有所反弹， 5月豆油合约 与马来西亚棕榈油同步下跌。 美国农业部周四将巴西作物产量预估从之前的1.04亿吨上调至1.08亿 吨。 5月豆粕合约 收高0.2美元，报每短吨328.7美元。5月豆油合 约 跌0.43美分，报32.68美分。 今日CBOT大豆预估成交量为156,223口，豆粕为56,281口，豆油为61, 487口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥3月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连续第四日下跌，因技术性卖盘，全球旧作供应充裕，以及大豆和玉米市场下跌带来的外溢效应。