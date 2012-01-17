意大利触礁游轮失踪人数上调至29人

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路透意大利吉利奥岛1月17日电---意大利一艘触礁游轮再次倾斜，日益恶劣的天气也使对幸存者的营救中断，意大利当局估计失踪人数达到29人。

这艘名为“科斯塔·康科迪亚”号(Costa Concordia)游轮的所属公司指责该游轮船长将游轮驶至距离托斯卡纳岛海岸过近的地方，这艘触礁游轮周一略微倾斜，船上的2,300吨燃料有泄漏风险。

船体的再次倾斜迫使营救人员暂停对幸存者的搜救。目前，救援人员已发现6具尸体，船上的乘客和船员多数幸存。

事故发生一天后，船长弗朗切斯科·斯凯蒂诺(Francesco Schettino)被捕，他被控过失杀人以及在所有人未被安全转移前弃船。检方称，他还拒绝了海岸警卫队令其回到船上的要求。

一名意大利海岸警卫队官员周一稍晚对路透表示，失踪人数已从16人上调至29人，其中包括25名乘客和4名船员。

另一名海事官员随後表示，失踪者中据信有10名德国人。

该游轮排水量11.45万吨，是世界最大的客轮之一，上周五晚餐时间触礁搁浅。（完）