〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

香港已公布经济指标--2017/3/2
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年1月 零售销售值 -0.9* -2.9 -6.6 2017年1月 零售销售量 -1.4* -2.9^ -3.6 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
以下为美国、英国、欧元区、瑞士、澳洲、中国、日本与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右列代码上点击两次，即可阅读浏览。
〔背景资料〕美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表..............[USINT/CN\]
〔背景资料〕英国利率自1992年以来变动一览表......................[GBINT/CN\]
〔背景资料〕欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表..............[EUINT/CN\]
〔背景资料〕瑞士央行自2000年以来历次调整利率一览表..............[ID:nCN1967961]
〔背景资料〕澳洲指标利率自1990年以来变动一览表..................[AUINT/CN\]
〔背景资料〕中国利率自1993年以来变动一览表......................[ID:nCN1318334]
〔背景资料〕中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览....[ID:nCN1253122]
《日本利率纪事》1973年以来日本贴现率与政策之变动................[ID:nCT0395970]
《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动........................[ID:nCT0499495]
《台湾利率纪事》2001年以来央行重贴现率之变动....................[ID:nCT0492083]
浏览全球主要国家及地区最新指标利率一览表,请点选[KEYINT/CN\]
浏览全球主要国家利率变动一览表,请点选[ID:nGLOBAL](完)
--整理 梁睿雪
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年1月 零售销售值 -0.9* -2.9 -6.6 2017年1月 零售销售量 -1.4* -2.9^ -3.6 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。