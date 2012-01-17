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市场报道 | 2012年 1月 17日 星期二 13:30 BJT

《企业看点》--1月17日财务活动报导摘要

路透班加罗尔1月17日电---以下为其它媒体周二对於企业财务相关活动的报导摘要.

* 据彭博报导,BB&T Corp (BBT.N)和多伦多道明银行(TD.TO)等竞购方正在洽购BankUnited Inc (BKU.N).[ID:nL1E8CH00V]

* 华尔街日报报导,投资银行摩根士丹利(MS.N)拟於本周向员工宣布,将会减少2011年奖金,其中现金奖励最多为12.5万美元.[ID:nCN1341270]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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