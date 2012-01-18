《全球金融分析》若涉足OTC市场,清算所或成危机的下一个牺牲品

撰稿 Luke Jeffs 编译 田建华/梁睿雪

路透伦敦1月16日电---监管机构坚决要求银行通过清算所来进行风险最高也最为隐秘的那些交易.这可能使清算所成为这场危机的下一个牺牲者.

当前银行业者在彼此之间进行一对一的店头交易(OTC),经常涉及对利差等动辄数以百万欧元的押注.其规模巨大且极其复杂,难以追踪.

不过随着金融危机肆虐依旧,而且银行、对冲基金和政府面临未曾料到的债务水平,监管机构正在强迫这一规模达600万亿(兆)美元的市场从阴影中走到阳光下.

但行业内人士质疑,这些清算所,即中央对手方,是否就更可靠.

英国央行副总裁塔克在去年10月表示,"清算所破产怎麽办?我可以告诉你这个简单的答案:一片混乱.和大型综合银行倒闭一样糟糕,甚至更加严重."

LCH.Clearnet、德意志交易所(DB1Gn.DE)的Eurex Clearing和芝加哥商业交易所(CME)的CME Clearing等清算所,位居每笔交易中的各方之间.

他们保护企业免受违约影响,因这些清算所代表众多会员持有抵押品,若一家会员丧失偿付能力,这些抵押品可以用来补偿个别公司.这是全球各种交易所交易市场所采用的标准做法.

不过若接过OTC产品,人们担心清算所的抵押品不足以担负可能的期货仓位规模.

国际货币基金组织(IMF)经济学家Manhmohan Singh的观点是,处理OTC衍生品的中央对手方,若要成功管理这种交易,需要持有2万亿美元抵押品.

清算所EuroCCP首席执行官Diana Chan称,"对OTC衍生品执行清算在许多层面上都错综复杂.因为合约的存续期可以很长,所以衍生品需要许多抵押品."

**抵押品缺乏**

数十年来清算一直是在交易所交易中被忽略的一环,直到2008年9月雷曼兄弟违约,才为人瞩目.

在雷曼倒闭之後,其使用清算所的交易仓位数日即被理清.而那些非清算市场的仓位则花了数月甚至数年时间来清理.

注意此事的美国和欧洲监管机构,已经敦促众多大型OTC市场开始使用清算所,以便减轻大型交易公司违约的影响.

美国的多德-弗兰克法案、欧洲的Mifid II和EMIR等法规将强制要求交易标准化产品的公司使用清算所.Mifid II和EMIR最早可能在今年生效.

但把这些交易强行纳入清算所,本身并不能解决交易公司违约的风险.

"事实上,清算所违约的可能性直到最近才得到考虑,"LCH.Clearnet常务董事兼风险管理主管Chris Jones表示.

IMF的Singh认为,银行和经纪商应提供更多抵押品.在低收益、厌恶风险的交易环境中,这是个不容易满足的困难要求.当前所剩无几的抵押品,银行还需要用於满足与资本水平有关的安全要求.

"可利用的抵押品整体规模自雷曼兄弟破产前的水平大约减少了4-5万亿(兆)美元,"Singh表示.

"除非回升...否则该市场可能出现的供需不对称状况可能会令市场和监管者左右为难,"他说.

为此,全球证券监管者--国际证监会组织(IOSCO)正在牵头制订相应规则,要求清算所立下"生前预嘱",列出清算所万一倒闭时的处理程序.

"以国际证监会组织为首的一些监管机构正在为中央对手方制订违约情况下的相关规范,我们对此表示欢迎,"瑞银集团(UBS)UBSN.VX清算机制主管Paul Orchard表示.

**最终由谁承担责任?**

在众多问题中,最急需回答的可能是:一旦清算所出现问题,谁负责对其提供支援?

Orchard说,最终一旦清算所陷入困境,其会员就要负责.

但银行在维持自身业务运营方面已面临很大困难,他们不喜欢这样的提议:他们在中央对手方违约时承担责任,而股东则在光景好的时候捞取好处.

而作为银行最後贷款人的央行,也不愿意介入.

"广泛存在一种误解,认为在中央对手方违约时,央行是最後贷款人,但央行...不提供无抵押贷款,"Chan表示.

最初旨在提高店头市场透明度的监管努力,最终可能发展成对清算所行业本身更为根本性的改革.

"理想情况是,应该存在一个唯一的、非营利性的全球性中央对手方,而且所有央行作为其後盾,"Orchard说.(完)