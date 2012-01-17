〔韩国经济〕韩国1月或两年来首现月度贸易逆差--知识经济部部长

路透首尔1月17日电---韩国知识经济部部长Hong Suk-woo周二表示,韩国本月出口前景低迷,可能两年来首次录得月度贸易逆差。

韩国总统办公室声明引述Hong Suk-woo在例行内阁会议上的发言称,"1月出口前景不佳.我们在23个月的(贸易顺差)後,可能录得月度贸易逆差."

Hong并未给出预估数据.

韩国是亚洲第四大经济体,上次出现贸易逆差是在2010年1月,逆差额8亿美元.(完)