(重发)〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元升至两个月高位,因中国公布正面数据

(重发以补齐遗漏段落)

路透惠灵顿/悉尼1月17日电---澳元和新西兰元兑美元周二升至两个月高位,澳元兑欧元则录得纪录新高,之前中国公布数据高於预期,减缓了该国经济硬着陆的担忧,并提振投资者风险胃纳.

澳元兑美元AUD=D4一度涨至1.0399美元的盘中高位,为11月9日迄今最高,此前数据显示中国第四季经济增速快於部分人士的预期.澳元日内跳涨0.7%,最新报1.0379美元.

若澳元稳定升穿1.0387美元,则将开始测试200日移动均线1.0410美元处的另一重要阻力位.

"对中国经济硬着陆的忧虑已暂时消退,"Arab Bank Australia的交易员David Scutt表示.澳元和新西兰元对重要出口市场中国方面的消息非常敏感.

"我感到今晚市场会全力攀升...这意味着澳元肯定会走高."

新西兰元追随澳元脚步,兑美元NZD=D4跳升0.6%至10周高位0.7993,并升向200日移动均线切入位0.8036的强阻力位.新西兰元最新报0.7978美元.

Scutt表示,200日移动均线很关键,若新西兰元可守在该水准附近,在周四澳洲数据公布前可能有上行空间.

欧元兑澳元EURAUD=R一度创下纪录新低1.2239,但随後持於1.2250附近.

欧元兑新西兰元EURNZD=R亦挣扎于1.5935,仅略高於周一所及1.5869的新低.

新西兰央行将在1月26日举行今年首次利率会议,但市场走势表明,未来12个月不会加息.一项路透调查明显预示,首次加息最早也要等到第三季.(完)

--编译 洪曦/丁琦;审校 艾茂林

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