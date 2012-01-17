(重发)〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元升至两个月高位,因中国公布正面数据

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(重发以补齐遗漏段落)
路透惠灵顿/悉尼1月17日电---澳元和新西兰元兑美元周二升至两个月高位,澳元兑欧元则录得纪录新高,之前中国公布数据高於预期,减缓了该国经济硬着陆的担忧,并提振投资者风险胃纳.
澳元兑美元AUD=D4一度涨至1.0399美元的盘中高位,为11月9日迄今最高,此前数据显示中国第四季经济增速快於部分人士的预期.澳元日内跳涨0.7%,最新报1.0379美元.
若澳元稳定升穿1.0387美元,则将开始测试200日移动均线1.0410美元处的另一重要阻力位.
"对中国经济硬着陆的忧虑已暂时消退,"Arab Bank Australia的交易员David Scutt表示.澳元和新西兰元对重要出口市场中国方面的消息非常敏感.
"我感到今晚市场会全力攀升...这意味着澳元肯定会走高."
新西兰元追随澳元脚步,兑美元NZD=D4跳升0.6%至10周高位0.7993,并升向200日移动均线切入位0.8036的强阻力位.新西兰元最新报0.7978美元.
Scutt表示,200日移动均线很关键,若新西兰元可守在该水准附近,在周四澳洲数据公布前可能有上行空间.
欧元兑澳元EURAUD=R一度创下纪录新低1.2239,但随後持於1.2250附近.
欧元兑新西兰元EURNZD=R亦挣扎于1.5935,仅略高於周一所及1.5869的新低.
新西兰央行将在1月26日举行今年首次利率会议,但市场走势表明,未来12个月不会加息.一项路透调查明显预示,首次加息最早也要等到第三季.(完)
--编译 洪曦/丁琦;审校 艾茂林
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。