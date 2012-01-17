〔澳洲股市〕收升1.7%至五周高位,因中国经济成长数据优於预期

路透1月17日电---澳股周二收升1.7%至五周高位,之前中国公布数据显示,中国去年第四季经济扩张快於预期,或利好澳洲资源出口.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数收高68.4点至4,215.6点,收复周一全部失地.

澳洲第三大铁矿石企业Fortescue Metals Group (FMG.AX)扩大涨幅至3.9%.之前该公司公布12月当季铁矿石产量超过预期.

全球矿业巨头力拓(RIO.AX)涨1.3%,该公司公布第四季铁矿石产量较上年同期增长2%,增幅低於预期,并称在上半年洪灾过後澳洲煤炭业务改善.

Paladin Energy(PDN.AX)大涨11.7%,此前该公司公布强劲季度活动报告,其非洲两个矿厂12月当季铀产量较前季增长近一半至182万磅.(完)

--编译 李爽;审校 王兴亚

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