〔澳洲股市〕收升1.7%至五周高位,因中国经济成长数据优於预期

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透1月17日电---澳股周二收升1.7%至五周高位,之前中国公布数据显示,中国去年第四季经济扩张快於预期,或利好澳洲资源出口.
据最新数据,指标S&P/ASX 200指数收高68.4点至4,215.6点,收复周一全部失地.
澳洲第三大铁矿石企业Fortescue Metals Group (FMG.AX)扩大涨幅至3.9%.之前该公司公布12月当季铁矿石产量超过预期.
全球矿业巨头力拓(RIO.AX)涨1.3%,该公司公布第四季铁矿石产量较上年同期增长2%,增幅低於预期,并称在上半年洪灾过後澳洲煤炭业务改善.
Paladin Energy(PDN.AX)大涨11.7%,此前该公司公布强劲季度活动报告,其非洲两个矿厂12月当季铀产量较前季增长近一半至182万磅.(完)
--编译 李爽;审校 王兴亚
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。