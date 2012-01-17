〔全球金市〕现货金上涨约1%,受中国GDP数据好於预期提振

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 中国第四季GDP同比增长8.9%,超预期
* 现货金在1,625.20-1,661.71美元区间盘整
* 关注1000GMT公布的德国ZEW经济景气判断指数
路透新加坡1月17日电---现货金周二上扬约1%,受风险偏好复苏的提振,此前中国公布的2011年第四季经济增长数据好於预期.
中国国家统计局周二公布数据,2011年第四季国内生产总值(GDP)增速降至8.9%,连续第四季放缓,创2009年第二季以来最低,但数据高於市场预期;分析师普遍预计今年上半年经济将继续下行.[ID:nCN1339410]
"数据显示,中国经济成长没有人们担心的那麽糟糕,市场恐慌过度,"麦格理驻上海分析师Bonnie Liu称.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。