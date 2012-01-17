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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 13:40 BJT

〔全球金市〕现货金上涨约1%,受中国GDP数据好於预期提振

* 中国第四季GDP同比增长8.9%,超预期

* 现货金在1,625.20-1,661.71美元区间盘整

* 关注1000GMT公布的德国ZEW经济景气判断指数

路透新加坡1月17日电---现货金周二上扬约1%,受风险偏好复苏的提振,此前中国公布的2011年第四季经济增长数据好於预期.

中国国家统计局周二公布数据,2011年第四季国内生产总值(GDP)增速降至8.9%,连续第四季放缓,创2009年第二季以来最低,但数据高於市场预期;分析师普遍预计今年上半年经济将继续下行.[ID:nCN1339410]

"数据显示,中国经济成长没有人们担心的那麽糟糕,市场恐慌过度,"麦格理驻上海分析师Bonnie Liu称.

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