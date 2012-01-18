〔中国房地产〕去年12月新建商品住宅价格环比下降城市增至52个

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京1月18日电---中国国家统计局周三公布,2011年12月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降的城市增至52个,较上月增加3个.
统计局并公布,12月70个大中城市新建商品住宅价格同比下降的城市达9个,比11月份增加了5个.
据路透测算,12月70个大中城市新建住宅销售价格同比上涨1.4%,较上月2.2%的涨幅放缓,为连续第五个月涨幅放缓,且以全年最低涨幅收尾.
从环比看,12月新建住宅销售价格较11月下降0.3%,为路透今年初开始测算该加权指数以来的连续第三个月出现下跌.
重点城市看,北京去年12月新建住宅销售价格指数同比上涨1%,环比下降0.1%;上海去年12月新建住宅销售价格指数同比上涨1.8%,环比下跌0.3%.
以下为2011年以来中国房价变动一览表:
*房价(较上年同期变动,%):
12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
1.4 2.2 2.8 3.5 4.1 4.3 4.2 4.1 4.3 5.2 5.7 5.9
(较上月变动,%):
-0.3 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.8
* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)
欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(here)
--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0