〔中国房地产〕去年12月新建商品住宅价格环比下降城市增至52个

路透北京1月18日电---中国国家统计局周三公布,2011年12月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降的城市增至52个,较上月增加3个.

统计局并公布,12月70个大中城市新建商品住宅价格同比下降的城市达9个,比11月份增加了5个.

据路透测算,12月70个大中城市新建住宅销售价格同比上涨1.4%,较上月2.2%的涨幅放缓,为连续第五个月涨幅放缓,且以全年最低涨幅收尾.

从环比看,12月新建住宅销售价格较11月下降0.3%,为路透今年初开始测算该加权指数以来的连续第三个月出现下跌.

重点城市看,北京去年12月新建住宅销售价格指数同比上涨1%,环比下降0.1%;上海去年12月新建住宅销售价格指数同比上涨1.8%,环比下跌0.3%.

以下为2011年以来中国房价变动一览表:

*房价(较上年同期变动,%):

12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

1.4 2.2 2.8 3.5 4.1 4.3 4.2 4.1 4.3 5.2 5.7 5.9

(较上月变动,%):

-0.3 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.8

* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)

欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(here)