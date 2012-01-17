对美国国会不满的美国人比例创新高

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月16日电---周一公布的华盛顿邮报/美国广播公司民调显示，不满美国国会行事方式的美国人比例达创纪录的84%，表示满意的只有13%。

去年10月以来，对国会不满的美国人比例上升了2个百分点，反映了美国国会一年的低支持率。美国国会两党就1.6亿美国人的减税政策延期问题激烈交锋。

随着2012年大选临近，在如何控制美国的负债和年度预算赤字问题上，民主党和共和党去年一直争吵不断。

在去年夏天允许总统奥巴马提高债务上限的协议达成前，激烈的辩论推升民众对国会的不满情绪，并导致标准普尔调降美国AAA主权债信评级。

调查显示，单就两党来说，国会中民主党的支持率为33%，共和党的支持率为21%。

随着假期结束，本周国会将继续开会，两党料继续就今年余下时间延长所得税减免进行谈判。

84%为近40年的调查中美国民众对国会不满比例最高的一次。之前的最高记录是去年10月的82%。

该调查於1月12-15日通过电话进行，受访人数为1,000人，误差幅度为正负3.5个百分点。（完）