〔澳洲个股〕力拓第四季铁矿石产量环比成长3%,增幅远小於预期(更新版)

路透基点：中航租赁筹措4亿元人民币三年期贷款--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
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* 第四季力拓铁矿石产量较第三季增长3%
* 铁矿石产量增幅逊於市场预期
* 市场担心中国需求前景
路透悉尼1月17日电---全球矿业巨擘--澳洲力拓(RIO.AX)RIO.L.公布,第四季铁矿石产量增长近乎持平,该结果逊於市场预期,此时正逢投资者担心中国需求走弱.
力拓公布,第四季产量较第三季增长3%,相比之下2010年底时的增幅是这次的近两倍.力拓是全球第二大铁矿石产商,仅次於巴西淡水河谷(VALE5.SA)(VALE.N).
第四季产量远低於预估,此前一部分矿业分析师曾预计增幅有可能达到20%,因该公司持续扩大主要位於澳洲西北部的铁矿石生产.
力拓在发布第四季产量数据时并未对需求给出详细评论,不过市场担心由於今年中国成长放缓,商品进口可能减少.
中国周二稍早公布数据,2011年第四季国内生产总值(GDP)增速创2009年第二季以来最低.未来几个月,中国经济可能会面临进一步下降.
不过,力拓、淡水河谷以及必和必拓(BHP.AX)均指望依靠中国旺盛的长期需求来支撑数以十亿美元计的扩张项目.单是力拓今年就计划对旗下项目投资150亿美元,其中大部分资金预计将投入铁矿石.(完)
--编译 洪曦;审校 艾茂林
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