〔路透基点〕华润置地获13亿港元等值俱乐部贷款--RLPC

路透香港1月17日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,中国华润集团旗下地产公司华润置地(1109.HK)已获得13亿港元等值俱乐部贷款,其中包括一部分境外人民币贷款.

该贷款规模高於原计划的等值10亿港元,包括11.5亿港元和1.50亿元人民币两部分.港元贷款利率为较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码175基点,人民币贷款的固定年利率约为2.75%.

这是香港第三笔包含境外人民币贷款的联贷案,此前报导称,这笔贷款分为两年期港元和三年期人民币等两部分.

星展银行(承贷5亿港元)、中国农业银行(承贷5亿港元)和南洋商业银行(承贷等值3亿港元)担任是次贷款的委托主办行.星展银行还担任协调行和额度分配行.

募集资金用於再融资和一般公司用途.

签约已於1月12日进行.(完)