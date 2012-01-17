〔路透基点〕华润置地获13亿港元等值俱乐部贷款--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港1月17日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,中国华润集团旗下地产公司华润置地(1109.HK)已获得13亿港元等值俱乐部贷款,其中包括一部分境外人民币贷款.
该贷款规模高於原计划的等值10亿港元,包括11.5亿港元和1.50亿元人民币两部分.港元贷款利率为较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码175基点,人民币贷款的固定年利率约为2.75%.
这是香港第三笔包含境外人民币贷款的联贷案,此前报导称,这笔贷款分为两年期港元和三年期人民币等两部分.
星展银行(承贷5亿港元)、中国农业银行(承贷5亿港元)和南洋商业银行(承贷等值3亿港元)担任是次贷款的委托主办行.星展银行还担任协调行和额度分配行.
募集资金用於再融资和一般公司用途.
签约已於1月12日进行.(完)
--编译 肖群英; 审校 丁琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。