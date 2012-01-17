〔离岸人民币〕港资保险筹投内地债市,政策红利推动人民币国际化(更新版)

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* 港府官员称将推动离岸人民币政策空间

* 港交所很快会挂牌人民币计价的EFT

* 酝酿香港保险公司可投资内地银行间债市

* 有利香港人民币长期资金及产品发展

路透香港1月17日电---人民币可回流内地投资的相关政策已被认为是推动人民币国际化的最大红利.香港财经事务及库务局局长陈家强周二称,离岸人民币市场的快速发展与政策空间有很大的关系,未来将进一步这方面的推动.

他并表示,近期将有人民币计价的ETFs(上市交易基金)在港交所(0388.HK)上市,而下一步将探讨香港的保险公司可以进入内地的银行间债券市场.

"保险公司的长期资金,如能参与内地的银行间债市,有利推出长期限的人民币保险产品,"他在亚洲金融论坛上称.

他指出,包括香港的保险公司以及养老金,都可以讨论进入内地的债券市场.这也有利於进一步推出人民币的保险产品.

此前中国证券监督管理委员会副主席姚刚称,中国证监会正在考虑进一步扩大人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度,并考虑利用这个额度在香港发行以内地A股指数为标准的ETF产品在港交所挂牌交易.[ID:nCH0093781]

**人民币FDI政策释放红利**

数位参与该论坛的人士都表示,政策空间是给予人民币离岸市场发展的最大动力.

陈家强称,人民币直接投资(FDI)及RQFII(合格的人民币境外机构投资者)政策的出台,是推动香港点心债市场及人民币贷款市场发展的主要动力.

"去年推出的人民币直接投资(FDI),不仅带动了点心债市场的发展,也推动了香港人民币贷款业务的发展,"他指出.

而汇丰银行集团总经理及香港区总裁冯婉眉在会上也透露,由於人民币直接投资政策的推动,香港的人民币贷款业务迅速发展,去年9月底的贷款规模已达120亿元,是年初20亿的六倍.

"由於人民币FDI政策,相信今年会有更多的香港本地及国际企业在港发行点心债,乐观预期有翻倍的可能,"她称.

去年,香港总计发行点心债近1,500亿元,汇丰因此预计,今年发行额或能达到2,600-3,100亿元.(完)