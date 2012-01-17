〔东京汇市〕欧元上扬,中国GDP数据刺激空头回补

* 欧元及澳元因空头回补而上扬

* 中国第四季经济放缓幅度低於预期

* 欧元在触及停止单後加速上扬

* 日本财长讲话亦刺激市场买回欧元

* 希腊债务互换谈判备受瞩目

路透新加坡1月17日电---欧元周二因空头回补而上涨,风险性资产普遍获得支撑力道,因数据显示中国第四季经济成长放缓状况低於预期.

欧元兑美元EUR=涨0.5%至1.2729美元,欧元因停损买盘而加速上涨,脱离上周在EBS电子盘所创的17个月低位1.2624美元.